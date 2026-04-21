Estudiantes de Universidad de Sonora fortalecen su formación con visita industrial

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Alumnos de Finanzas del campus Nogales recorrieron la planta de Stanley Black & Decker para conocer procesos y su impacto financiero

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/04/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 04:49 PM.