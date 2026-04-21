Estudiantes de Universidad de Sonora fortalecen su formación con visita industrial

En el marco de las estrategias de vinculación académica y fortalecimiento de la formación profesional, estudiantes del programa de Licenciatura en Finanzas de la Universidad de Sonora, Campus Nogales, realizaron una visita académica a la empresa Stanley Black & Decker, buscando acercarse a un entorno organizacional real y conocer la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el aula.
El objetivo de esta experiencia académica fue fortalecer las competencias del estudiantado, particularmente en el análisis de costos, la comprensión de los flujos operativos y su impacto financiero, así como en la interpretación de información clave para la toma de decisiones en contextos empresariales.
María Guadalupe Torres Figueroa, jefa del Departamento de Ciencias Económico Administrativas, explicó que, durante la actividad, los estudiantes llevaron a cabo un recorrido por las instalaciones de la planta, en el que conocieron el sistema de producción, su organización operativa y la dinámica de los procesos industriales.
De manera complementaria, recibieron una explicación general sobre las funciones del Departamento de Finanzas, lo que les permitió identificar la importancia de la gestión financiera en la planeación, control y toma de decisiones dentro de la empresa, así como su vinculación directa con las áreas productivas.
Resaltó que este tipo de actividades contribuye a que los estudiantes desarrollen una visión integral de las organizaciones y consoliden habilidades alineadas con las exigencias del entorno laboral actual.
Asimismo, la visita permitió fomentarles una cultura de aprendizaje práctico, reforzando la pertinencia de su formación académica y su capacidad para vincular los conocimientos teóricos con situaciones reales del ámbito profesional.
Esta actividad se enmarca en las acciones institucionales orientadas a consolidar el perfil de egreso de la Licenciatura en Finanzas, mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo y la generación de experiencias formativas significativas que favorezcan su desarrollo profesional.