Gael, ejemplo de resiliencia; familia pide apoyo para su tratamiento

La resiliencia tiene rostro de niño en la colonia Lomas del Sol, ya que, a sus escasos tres años, Gael Francisco libra una batalla que desafiaría al más fuerte de los adultos, con una firmeza inquebrantable en sus ganas por vivir.
Diagnosticado inicialmente con el síndrome de Guillain-Barré hace dos años, su situación se ha tornado crítica tras el diagnóstico de Acidosis Tubular Renal y la fragilidad extrema de sus huesos, condición conocida comúnmente como “huesos de cristal”, por la que, incluso, fue necesaria la amputación de su pierna derecha hace unos 7 meses.
Eso le afecta su riñón, el niño no produce defensas, su cuerpo no produce colágeno, nada; todo lo que el niño puede producir para que su cuerpo reaccione, el niño lo desecha, manifestó Cecilia Fernández Pérez, abuela de Gael.
Es muy duro no tener cómo sacarlo adelante y estar atorada aquí sin poder hacer nada al verlo sufrir, compartió Cecilia, quien además enfrenta cuadros de depresión ante la crisis de salud y económica que atraviesa su hogar, ya que la única que provee es su hija Verónica, mamá de Gael.
La señora Cecilia confirmó que su nieto es atendido a través del IMSS Bienestar, con estudios especializados en el Hospital Infantil de Sonora en Hermosillo, pero, a la fecha no cuenta con respaldo de ninguna institución de gobierno y la única referencia de contacto fue con DIF Municipal por el tema del seguimiento a las fracturas, descartándose el ejercicio de violencia, sino estragos de su condición.
Ante esto, su familia organiza una hamburguesada con causa para este domingo 26 de abril, la cual se llevará a cabo en beneficio directo de Gael Francisco, cuya cita será en las oficinas del PRI Nogales, ubicadas en calle San Francisco número 95, con acceso por la calle Maclovio Herrera, de la colonia Bolívar, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.
Los mecanismos de apoyo son a través del consumo en esta hamburguesada con causa para Gael, así como también la posibilidad de colaborar con insumos para la actividad con donaciones de carne, pan, verdura, desechables o refrescos para maximizar la recaudación. Quienes deseen colaborar con medicamentos, apoyo económico o material, pueden comunicarse directamente con Cecilia al teléfono 631-384-3660 o acudir a su domicilio en Loma del Río 15-D, de la colonia Lomas del Sol.
Hoy, la historia de Gael recuerda que en Nogales nadie lucha solo y es momento de demostrar la empatía y solidaridad que caracteriza a la comunidad fronteriza, donde cada aportación, por pequeña que parezca, es la esperanza que Gael necesita para seguir en lucha.