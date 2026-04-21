Impulsan en Sonora “Tarifa Social” para simplificar acceso a subsidios

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La diputada María Espinoza presentó en Nogales una iniciativa que busca eliminar trámites burocráticos y garantizar apoyos a sectores vulnerables

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/04/2026 12:27 PM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 12:49 PM.