Impulsan en Sonora “Tarifa Social” para simplificar acceso a subsidios

Con el objetivo de eliminar la burocracia y dar certeza jurídica a los subsidios que reciben los sectores más desprotegidos, la diputada local por el Distrito 11 de Hermosillo, María Eduwiges Espinoza Tapia, encabezó en esta frontera el segundo foro de consulta ciudadana para socializar la iniciativa de decreto que busca integrar el concepto de “Tarifa Social” en la legislación estatal.
La legisladora, emanada del proyecto Morena, explicó que, aunque actualmente diversos municipios y el Estado aplican descuentos en servicios e impuestos, el término no existe formalmente en la ley, al precisar que esta carencia obliga a los ciudadanos a enfrentarse a procesos administrativos complejos y, en ocasiones, hasta revictimizantes.
Queremos que los adultos mayores y personas con discapacidad no tengan que llenar expedientes o encuestas socioeconómicas cada vez que necesiten un apoyo, que baste con mostrar su credencial para acceder al beneficio, señaló Espinoza durante el foro.
De aprobarse, Sonora se convertiría en la primera entidad del país en incluir este concepto en su marco legal, impactando directamente en el total de la población de adultos mayores en los 72 municipios, aproximadamente un 12% a 13% de la población que vive con alguna discapacidad, según cifras del INEGI y familias residentes en polígonos geográficos de alta vulnerabilidad.
La iniciativa, impulsada desde la Comisión de Bienestar, ha tenido una recepción positiva incluso entre las fuerzas de oposición, al asumir que es una iniciativa muy noble y sensible; de ahí que, hasta ahora, las fuerzas políticas de distintos partidos han manifestado su respaldo.
Respecto a los próximos pasos, tras el éxito en Sahuaripa y Nogales, la ruta de socialización continuará el viernes en Caborca, para culminar la próxima semana con foros adicionales en Cajeme y Hermosillo, antes de ser turnada al Pleno del Congreso de Sonora para su dictaminación final, con impacto en las leyes de Desarrollo Social, de Gobierno y Administración Municipal, así como de Hacienda estatal y municipal.El foro en Nogales contó con la presencia de la diputada local Marcela Valenzuela y con la representación del gobierno de la ciudad de la síndica del Ayuntamiento, Edna Elinora Soto Gracia, entre otras participaciones especiales, quienes respaldaron la necesidad de legislar en favor del bienestar social.