Recaudan más de 269 mil pesos para rehabilitación en Nogales

La voluntad de miles de nogalenses, se convirtió en un apoyo para los sectores en necesidad de rehabilitación, logrando una recaudación de 269 mil 553 pesos, destinados al Desarrollo Integral para la Familia (DIF), producto de estas aportaciones realizadas a establecimientos comerciales de autoservicio durante el primer trimestre de este 2026, lo cual será canalizado a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR).
En el evento se contó con la presencia de la tesorera del Ayuntamiento de Nogales, Julia Patricia Huerta, en representación del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto a la directora del DIF, Edna Paulina Delgado y los representantes de la empresa de tiendas de conveniencia Francisco Zuñiga Carrillo, así como Luis Felipe Lizárraga, quienes destacaron como la suma de esfuerzos individuales puede generar un impacto de gran alcance.
A todas aquellas personas que dijeron sí al redondeo, no saben lo agradecida que estoy y estamos todos aquí en el sistema DIF con ustedes. Además, quiero decirles que es la primera vez que el DIF municipal participa en este programa. Somos muy afortunados porque Oxxo tiene una labor tan bonita, que se preocupa por llegar a las familias más humildes de la comunidad, preocupados por las niñas, niños y adolescentes de esta comunidad y eso se agradece de verdad de corazón, comentó la directora del DIF.
Este esfuerzo es una muestra de que cuando las ciudades no se construyen únicamente desde el gobierno, sino desde la colectividad, se pueden hacer grandes, grandes labores. Desde la participación de cada persona que decide aportar, que decide involucrarse y que decide mirar más allá de ella misma. Hoy celebramos estos aportes ciudadanos que se convierten en número uno. En este caso, en beneficio de la unidad básica de rehabilitación del DIF municipal, un espacio donde la empatía se traduce en atención, en acompañamiento y en esperanza para muchas familias, compartió la Tesorera.