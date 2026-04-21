Recaudan más de 269 mil pesos para rehabilitación en Nogales

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Aportaciones ciudadanas a través de Oxxo serán destinadas a la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 21/04/2026 05:07 PM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 05:11 PM.