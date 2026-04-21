Rescatan a dos perros abandonados en Valle del Marqués tras denuncia vecinal

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Vecinos alertaron a autoridades por dos canes sin alimento ni agua; el caso fue turnado para su seguimiento

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/04/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 04:13 PM.