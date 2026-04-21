Rescatan a dos perros abandonados en Valle del Marqués tras denuncia vecinal

Una mujer residente de la colonia Valle del Marqués reportó a las autoridades la presencia de dos canes víctimas de abandono desde hace seis meses en un domicilio del sector.
El reporte de la Policía Municipal detalla que fue a las 10:40 horas que elementos de la unidad de Bienestar Animal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle de la Reina del fraccionamiento señalado donde reportaban a un par de perros en abandono.
Al estar constituidos en el lugar se entrevistaron con una vecina del sector la cual les manifestó que a un costado de su domicilio se encuentran un par de perros abandonado sin agua, ni alimento ya que el propietario se retiró del lugar hace aproximadamente 6 meses.
Detalló que ella les ha proporcionado alimento y agua a dichos animales desde que los vio abandonados, pero al acumularse el excremento se está haciendo un foco de infección para los vecinos y para los propios perros, por lo que decidió reportar el hecho.
Ante lo sucedido los agentes elaboraron un informe del caso e informaron al Centro de Atención Temprana para su seguimiento.