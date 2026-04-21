Trabajador sufre descarga eléctrica en obra y resulta con quemaduras graves

Luego de recibir una descarga eléctrica un trabajador de construcción fue internado en el Hospital IMSS Bienestar con lesiones por quemaduras consideradas de gravedad, en hechos ocurridos en un domicilio de la colonia Colinas del Yaqui en Nogales, Sonora.
Se informó que el inmueble alberga una cocina industrial la cual tuvo que ser clausurada por personal de Protección Civil Municipal al no contar con los documentos en regla, dato confirmado por la titular de la unidad.
De acuerdo con la información oficial este hecho se documentó alrededor de las 14:55 horas del pasado 20 de abril cuando se informó al 911 sobre el incidente con una persona lesionada en el techo del domicilio ubicado en la calle Tecupeto de la colonia señalada.
Al lugar acudieron elementos de la policía municipal quienes se entrevistaron con el reportante de nombre Héctor J de 53 años, el cual les manifestó que al encontrarse laborando escuchó un grito de su trabajador de nombre Gabriel de 56 años, el cual le hace trabajos de albañilería ocasionalmente, por lo que se encontraba colocando unos andamios en la parte posterior del edificio.
Dijo que salió a ver que sucedía encontrando a Héctor tendido sobre el techo el cual les manifestó haber tocado un cable eléctrico que lo aventó, al lugar acudió personal de Protección Civil y efectivos del cuerpo de Bomberos quienes se encargaron de las maniobras de rescate, del lesionado.
El hombre fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones por quemadura de primer grado en tórax y brazo izquierdo y quemadura en segundo grado en rodillas, lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.
En el lugar trascendió que el hombre lesionado trabajó sin medidas de seguridad además de que el inmueble es una cocina industrial en funciones y que no contaba con sus documentos de protección civil municipal en regla por lo que el personal de la unidad clausuró el negocio.