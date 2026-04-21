Trabajador sufre descarga eléctrica en obra y resulta con quemaduras graves

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El hombre fue hospitalizado tras el accidente en Colinas del Yaqui; Protección Civil clausuró el inmueble por irregularidades

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 21/04/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 04:02 PM.