Universidad Hispana lleva alegría a primaria de la colonia Colosio

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Estudiantes y docentes organizaron un festival por el Día del Niño para 163 alumnos, con apoyo de la comunidad y organizaciones locales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/04/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 21/04/2026 11:53 AM.