Universidad Hispana lleva alegría a primaria de la colonia Colosio

En un esfuerzo conjunto que resalta la responsabilidad social y el espíritu comunitario, estudiantes y docentes de la Preparatoria y Universidad Hispana, en suma con diversas representaciones, organizaron un emotivo festival anticipado del Día del Niño para estudiantes de la Escuela Primaria “Club de Leones”, ubicada en la periferia de la colonia Colosio.
La iniciativa tomó dos meses de planeación bajo el liderazgo de la directora Blanca Luz Armenta Mosqueda e incluyó actividades de recaudación como el “Reto Gladiadores”, donde gracias al apoyo de la comunidad nogalense, organizaciones de la sociedad civil y patrocinadores locales, se logró llevar juguetes, pasteles, dulces y entretenimiento a los 163 alumnos que integran el plantel.
La maestra Karla Rojo, representante de la institución organizadora, destacó que el objetivo principal fue brindar un momento de felicidad a niños que se encuentran en una zona vulnerable.
A veces pensamos que la educación es solo responsabilidad de las escuelas, pero viene desde casa y de la unión de todos para salir adelante, señaló.
El evento contó con la entrega de regalos y un convivio que transformó la jornada escolar en una verdadera fiesta de circo, dejando una huella positiva en la comunidad de la colonia Colosio y reafirmando el valor del servicio social universitario.
Se sumaron al apoyo el Gobierno de la Ciudad de Nogales a través de la Dirección de Educación a cargo del maestro Edgar Valadez Valdez, el grupo Heptatlón de Seguridad Pública, el club de motociclistas Heptabikers, Ricky Left como motociclista independiente, el Club Rotario Nogales, MAS Medios Nogales, así como otras representaciones.