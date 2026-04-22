Atleta nogalense dedica cruce en Bahía de Kino a Gael Francisco

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Diana Chávez se suma a la causa del menor, a quien dedicará una competencia de nado y brindará apoyo psicológico a su familia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/04/2026 03:37 PM.
En Nogales y editada el 22/04/2026 03:40 PM.