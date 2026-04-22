Atleta nogalense dedica cruce en Bahía de Kino a Gael Francisco

Tras la conmovedora historia de Gael Francisco, cuya situación de salud y necesidad de apoyo se difundió recientemente a través de las plataformas de las MAS TV Nogales, Periódico Nuevo Día, El Diario de Sonora y MAS Radio, la comunidad nogalense suma una aliada de gran corazón.
La reconocida psicóloga, activista y atleta local, Diana Chávez, manifestó su total solidaridad con el pequeño y su familia, quien posee una destacada trayectoria como deportista con discapacidad, anunció que dedica a Gael su próxima meta deportiva con el cruce Alcatraz a nado de mar abierto en Bahía de Kino.
La atleta participará en una extenuante competencia de nado de una milla en las aguas de Bahía de Kino, cuya edición del evento porta su nombre y el de su perro de servicio “Brownie”. Chávez reconoció que es un reto que afronta y la motivación principal es el ejemplo de fortaleza que Gael proyecta hacia la ciudad.
Te la voy a dedicar a ti especialmente porque sé que eres un campeón y sé que le echas muchas ganas a la vida, expresó la activista en un mensaje directo para el pequeño.
Quiero decirte que esta competencia, que va a ser en Bahía de Kino, que es nadar una milla, lleva el nombre de tu servidora y el nombre de mi perrito de servicio, y esta competencia particularmente nunca la he hecho, pero te la voy a dedicar a ti especialmente porque sé que eres un campeón y sé que le echas muchas ganas a la vida, agregó.
Quiero decirte que esta competencia, que va a ser en Bahía de Kino, que es nadar una milla, lleva el nombre de tu servidora y el nombre de mi perrito de servicio, y esta competencia particularmente nunca la he hecho, pero te la voy a dedicar a ti especialmente porque sé que eres un campeón y sé que le echas muchas ganas a la vida, agregó.
A la familia decirles este que confíen en Dios, que tienen un ángel en casa, que no es un problema, es una bendición que solamente hay que ver el lado bueno de las cosas y que pues tienen una servidora para apoyarlos desde el aspecto psicológico si es que ustedes me lo permiten y lo requieren; y bueno, estamos para apoyarlos, dijo.
Con este respaldo, la causa de Gael Francisco cobra una nueva fuerza, mientras la sociedad civil se organiza para transformar la solidaridad en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de quienes afrontan retos de salud y movilidad en la ciudad, además de una respuesta solidaria para la hamburguesada con causa que organizan para este domingo 26 de abril con sede en las oficinas del PRI Nogales.