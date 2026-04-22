Autor nogalense llegará a las Fiestas del Pitic 2026

Las letras de la frontera de Nogales también tendrán su lugar dentro de las Fiestas del Pitic en la capital de Sonora, ya que el autor Andrés Lechuga fue seleccionado para participar en la edición 2026 de este festival, donde presentará su obra “Cómo nacieron las pitayas”, a un costado de catedral, el sábado 23 de mayo en punto de las 18:00 horas.
El autor manifestó que su libro es una obra recopilación de relatos que fusionan la identidad sonorense con elementos de surrealismo, terror y fantasía, explorando los orígenes míticos de elementos muy arraigados en la región, como el bacanora y el chiltepín, con una narrativa que ha tenido espacio en algunos recintos culturales.
Básicamente son textos que ya habían sido premiados anteriormente por la Fundación Japón en México, por concursos literarios del Instituto Sonorense de la Juventud, del Instituto Sonorense de Cultura, y que estaban cada uno separados, y dije, bueno, para que no estén volando, los voy a juntar, los voy a recopilar en un libro que es autopublicado. O sea, realmente no hay una editorial detrás de mí, no hay una correctora detrás de mí. Realmente fui yo el que los escribió, el que los corrigió, indicó Lechuga.
Manifestó que el simple hecho de estar presente en este festival, equiparable a otros sitios de oferta cultural masiva, subraya una satisfacción y, en un intento de descentralizar la cultura, demuestra que en otros lados de Sonora se está escribiendo con voz original, capaz de competir con los círculos tradicionales concentrados en el centro del estado.
Creo que no es solo un paso, pues digamos como Neil Armstrong, un gran salto, como en mi formación como escritor, sino pues también una manera de representar, pues colgándome la medallita yo solo, no sé, la cultura, la literatura fronteriza de Nogales. Creo que en cierta medida como que la literatura está muy concentrada en el centro de los estados, como en todos los países en el centro suceden las cosas, en los estados no es la excepción, y pues una manera de decir, ‘pues aquí también hay escritores, aquí también hay autores, y se habla y se escribe de esta manera’, comentó.