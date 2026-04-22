Autor nogalense llegará a las Fiestas del Pitic 2026

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Andrés Lechuga presentará su obra “Cómo nacieron las pitayas”, destacando la literatura fronteriza en uno de los escenarios culturales más importantes del estado

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/04/2026 12:20 PM.
En Nogales y editada el 22/04/2026 12:24 PM.