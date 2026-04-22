Estudiantes del TecNM Nogales impulsan decálogo contra la violencia política de género

En un esfuerzo por fortalecer la cultura democrática y garantizar espacios seguros para la participación femenina, más de 60 estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Nogales, encabezaron el conversatorio “Liderazgo Político y Prevención de la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género”.
El evento, realizado este 21 de abril de 2026, fue coordinado por la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Sonora, bajo la supervisión de Emma Arellano Peñaloza. El encuentro no solo sirvió como un foro de expresión, sino como una mesa de trabajo interinstitucional para abordar una de las problemáticas más persistentes en la vida pública actual.
Desde una alianza por la participación ciudadana, la jornada destacó por la suma de voluntades entre diversas dependencias municipales y electorales, bajo la coordinación del Andrés García Vázquez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se integraron esfuerzos del Instituto Nogalense de la Juventud, Instituto Nogalense de la Mujer, regidores y Seguridad Pública Municipal.
Esta colaboración multidisciplinaria permitió a los estudiantes contrastar sus inquietudes con la experiencia de funcionarios y expertos en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.
La dinámica se dividió en cuatro mesas de discusión donde se analizaron las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito político y la importancia de renovar los liderazgos juveniles con una perspectiva de género.
El resultado más tangible de esta jornada fue la creación de un decálogo de acciones prioritarias, cuyo documento, redactado por los propios estudiantes, busca servir como hoja de ruta para las instituciones locales en la prevención de conductas discriminatorias y el fomento de una participación política equitativa.
Esta actividad reafirma el compromiso de la 02 Junta Distrital Ejecutiva para fomentar la cultura cívica y asegurar que las voces de la juventud se traduzcan en propuestas concretas, señalaron la representante del INE durante el cierre del evento.