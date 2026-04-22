Extienden programa “Ponle Corazón al Pago de tu Predial” en Nogales

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La Tesorería Municipal amplió el plazo al 25 de abril ante la alta participación ciudadana en apoyo al DIF Nogales y la recolección de juguetes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/04/2026 12:29 PM.
En Nogales y editada el 22/04/2026 12:39 PM.