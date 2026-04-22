Extienden programa “Ponle Corazón al Pago de tu Predial” en Nogales

Debido a la excelente respuesta ciudadana al programa “Ponle Corazón al Pago de tu Predial”, cuyo objetivo es recaudar juguetes para que, a través del DIF Municipal, sean entregados a niñas y niños en su día, la Tesorería Municipal extendió el plazo para que más contribuyentes puedan participar.
Hemos tenido una muy buena respuesta de la población, porque han acudido a los diversos módulos para aprovechar este programa y aportar juguetes para los niños, por lo que en vez de que concluyera el 22 de abril, el plazo se extendió al 25 de este mismo mes, informó la tesorera municipal, Julia Patricia Huerta Rivera.
La titular del área explicó que el contribuyente que done dos juguetes nuevos y en buenas condiciones tendrá derecho a obtener un descuento del 50 por ciento en el pago del impuesto predial y del 100 por ciento en recargos.
Esta es la segunda edición de este exitoso programa y, en esta ocasión, estará activo en todos los módulos de recaudación, de lunes a viernes, con horario de 08:00 a 18:00 horas en Tesorería, y el sábado de 09:00 a 13:00 horas. En los otros módulos de servicio será de 08:00 a 15:00 horas, explicó.
Les estamos pidiendo a los contribuyentes que lleven únicamente juguetes que no sean de tipo bélico, es decir, pistolas, rifles, entre otros, porque la intención es llevar felicidad a las niñas y niños en su día, precisó.
Aclaró que este programa de descuentos aplica únicamente al pago del impuesto predial y no a otras contribuciones.
Finalmente, invitó a las y los nogalenses a aprovechar esta oportunidad para ponerse al corriente con el pago de su predial y, al mismo tiempo, contribuir a llevar alegría a la niñez nogalense en una fecha tan especial.