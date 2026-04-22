Impulsa la Universidad Tecnológica de Nogales capacitación en perspectiva de género

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Personal docente y administrativo participa en curso-taller para fortalecer la equidad e inclusión en el entorno educativo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/04/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 22/04/2026 04:06 PM.