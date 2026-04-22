Impulsa la Universidad Tecnológica de Nogales capacitación en perspectiva de género

Como parte de su estrategia permanente de profesionalización y compromiso social, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) llevó a cabo el curso-taller “Perspectiva de Género”, una iniciativa diseñada para sensibilizar y capacitar a la totalidad de su personal docente y administrativo.
Esta jornada formativa se alinea con la misión de la UTN de trascender la excelencia académica, al buscar consolidar un entorno laboral y educativo que sirva como referente de inclusión y equidad en la región fronteriza, como una premisa impulsada por el rector Miguel Ángel Salazar Candia.
A diferencia de aproximaciones superficiales, la capacitación se centró en un enfoque científico y social, dado que, el programa permitió a los colaboradores de la universidad analizar críticamente las construcciones históricas que han definido los roles de hombres y mujeres.
El objetivo central fue proporcionar herramientas teóricas y prácticas para identificar estereotipos al reconocer prejuicios arraigados que limitan el desarrollo profesional; analizar relaciones de poder al comprender cómo se gestan las desigualdades en el tejido social y laboral, además de promover la igualdad de oportunidades al implementar dinámicas que aseguren un trato digno e igualitario para toda la comunidad universitaria.
La institución informó que estas acciones no son eventos aislados, sino pilares de una cultura institucional incluyente, al capacitar a quienes están frente a grupo y a quienes gestionan la operatividad de la universidad, se garantiza que los valores de respeto y equidad permeen directamente en el alumnado.
La Universidad Tecnológica de Nogales reafirma su papel como agente de cambio en Sonora, al fortalecer la visión crítica de su personal, con la oportunidad de estar a la vanguardia de las instituciones de educación superior que entienden la equidad de género no solo como un requisito normativo, sino como un valor ético indispensable para el progreso de la sociedad nogalense.