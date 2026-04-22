Impulsan cultura ambiental en jóvenes con proyecto de reforestación en Nogales

Con el principal objetivo de enseñar a los jóvenes de preparatoria sobre la importancia de la reforestación y la consciencia ecológica, este miércoles, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Nogales, junto a los representantes de otras dependencias, llevaron a cabo la culminación de un proyecto de infraestructura verde en el Colegio de Bachilleres plantel 1.
De acuerdo con la explicación del secretario Jorge Medina Esqueda, junto a Javier Villanueva de planeación del Desarrollo Urbano y la encargada de Ecología Adriana Guerrero, este esfuerzo en el marco del Día Mundial de la Tierra, incluyo una serie de capacitaciones dirigidas a los estudiantes, para terminar con el plantado de 18 árboles y la instalación de un jardín botánico al norte de este instituto, con especies endémicas.
Estamos enseñando aquí técnicas de infraestructura verde, y también el mantenimiento de los mismos, que es muy importante, porque es bueno iniciar con la reforestación, pero lo más importante es que se cuide para que se mantenga ese arbolado. Y también el otro objetivo es hacer comunidad. Nuestro lema de este evento es ciudades verdes, ciudades fuertes, porque necesitamos de todos los ciudadanos para tener un mejor medio ambiente, para cuidarlo, para mejorarlo y para emprender proyectos como estos, mencionó Villanueva.
La idea es que ya sea parte de su formación y de sus actividades cotidianas de los alumnos para que ya, cuando estén fuera de la institución, como comunidad podamos ver los beneficios de que la gente se capacite y cambie y mejore los conocimientos en cuanto al cuidado del medio ambiente, indicó Guerrero.
Sí, hemos estado muy al pendiente de que no nomás se reforeste, también se capacite a la ciudadanía y también tengamos la capacidad a través de las plantas tratadoras de agua para el regado de las mismas plantas. Me gustaría aprovechar para invitar a otras instituciones escolares, si gustan también que llevemos a cabo ahí en sus escuelas este tipo de proyectos, capacitaciones, con gusto lo podemos hacer, tal y como lo hemos hecho en otras escuelas, comentó Medina.