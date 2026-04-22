Impulsan cultura ambiental en jóvenes con proyecto de reforestación en Nogales

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Autoridades municipales encabezadas por Jorge Medina Esqueda realizaron la plantación de árboles y un jardín botánico en el Colegio de Bachilleres para fomentar la conciencia ecológica

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/04/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 22/04/2026 04:49 PM.