Llaman a la corresponsabilidad ante sobrepoblación de mascotas en Nogales

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Genaro Becerra Álvarez señala que el problema de animales en la calle tiene su origen en la falta de compromiso ciudadano

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/04/2026 01:13 PM.
En Nogales y editada el 22/04/2026 01:16 PM.