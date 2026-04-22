Llaman a la corresponsabilidad ante sobrepoblación de mascotas en Nogales

El director de la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, Genaro Becerra Álvarez, llamó a las familias nogalenses a asumir mayor responsabilidad en el cuidado de mascotas, al señalar que el problema de animales en situación de calle tiene su origen principalmente en la falta de compromiso ciudadano.
Durante sus declaraciones, el representante del sector maquilador cuestionó los criterios con los que se mide la sobrepoblación animal, aunque reconoció que en Nogales existe una alta afinidad por tener mascotas.
Somos muy amantes de los animalitos, pero también somos muy malos para tomar responsabilidad, expresó.
Si bien reconoció que las autoridades tienen un papel en la atención del problema, subrayó que no se les puede atribuir completamente la responsabilidad.
No podemos responsabilizar al gobierno directamente, la culpa la tenemos nosotros, los ciudadanos, afirmó.
Entiendo que hay proyectos muy oportunos que van a suceder tarde o temprano en darle la debida atención al Centro de Bienestar Animal. No se trabaja mal, la verdad, no se trabaja mal. Sin embargo, sí requiere mejoras. Pero a donde me quiero enfocar es a la responsabilidad que tengamos en las familias, en las casas de nosotros” resaltó.
Finalmente, reiteró el respaldo del sector empresarial a campañas de salud pública, como la del sarampión, al considerarlas fundamentales para proteger a la población y a la fuerza laboral, asegurando que las empresas responderán ante cualquier riesgo sanitario.