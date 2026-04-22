Llaman a reforzar responsabilidad ciudadana ante problemática de mascotas en Nogales

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El Ayuntamiento, a través de Juan Manuel Ruiz, advierte sanciones de hasta 11 mil pesos por incumplir la Ley de Protección y Bienestar Animal y promueve cultura de cuidado animal

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/04/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 22/04/2026 04:59 PM.