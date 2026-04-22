Llaman a reforzar responsabilidad ciudadana ante problemática de mascotas en Nogales

La problemática de las mascotas en las calles de Nogales, debe de analizarse bajo el marco de la Ley de Protección y Bienestar Animal, las cuales en sus artículos 44, 51 y 53, establece las facultades y obligaciones de los propietarios de estos seres sintientes, en específico caninos y felinos, que son considerados animales domésticos por lo que el Ayuntamiento de Nogales, ha iniciado un programa de atención en las colonias para aquellos que se encuentran en las calles, peligrando a la intemperie.
Juan Manuel Ruiz, director de asuntos jurídicos de la comuna, mencionó que la principal intención es que los dueños de mascotas, construyan una cultura de responsabilidad, de lo que implica tener un animal doméstico bajo su cuidado, dentro de las cuales se encuentran conceptos básicos, pero también algunos que pueden hacernos incurrir en alguna infracción castigable con una multa económica.
Depende de la conducta, depende de la sanción administrativa que se pueda incumplir, es que se puede hacer adquiridora una sanción a una persona. En este caso estamos hablando que las sanciones abundan entre las 21 UMAS y las 100 UMAS. Estamos hablando de 2,000 a 11,000 pesos. Depende de la gravedad de la conducta, ya sea por mordeduras, por agresividad, por dejar las heces en vía pública, por estar el animal suelto en vía pública, y tenemos muchas más conductas de las que se pueden sancionar. Sin embargo, hemos sido muy cautelosos en ese sentido. Ahorita estamos iniciando el programa para generar esa cultura. Queremos que las personas nos ayuden, mencionó el director jurídico de la comuna.
Aclaró es irresponsable de cualquier manera, que las mascotas se encuentren en la vía publica ya que como lo dicta en su artículo número 44, inciso 19, la Ley de Bienestar Animal para el estado de Sonora indica, es un delito abandonar animales vivos en la vía pública o lugares de alto riesgo que representen un peligro para su supervivencia, algo que ni ciudadanos o autoridades pueden llevar a cabo, además de que se encuentra de la misma forma considerado como maltrato, el amarrar o encadenas animales permanentemente, entre otros incisos que condenan acciones que desafortunadamente con comunes en nuestra sociedad.
Definitivamente, aquí lo que queremos es nosotros generar esa cultura del respeto a los animales, de protegerlos, de lo que es necesario para ellos, pero sí como ciudadanos tener esa cultura de cumplir con nuestras obligaciones al tener un animalito en casa, reiteró.