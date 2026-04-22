Nogales recibirá torneo regional de minibasket con más de mil visitantes

Alrededor de 50 equipos representantes de 3 estados del norte de México, se darán cita en esta frontera de Nogales para el torneo regional de “Minibasket” que se juega de los 6 a los 12 años, en diferentes sedes deportivas en la ciudad, que consolidan de nueva cuenta la capacidad logística y de alojamiento del Instituto del Deporte para este tipo de competencias.
En conferencia de prensa el director del IMDEN, Marcos Alonso Martínez, junto a los organizadores y representantes de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), Alejandro Peña y Alejandro Ruiz, explicaron que este certamen tiene como objetivo comenzar con el seguimiento deportivo a pequeños que demuestren talento para este deporte, lo que se espera resulte en una mayor cantidad de jugadores sonorenses en los más altos niveles del baloncesto nacional e internacional.
Llevan a cabo una coordinación en diferentes estados, los cuales se dividen en nueve secciones, nueve regiones nosotros somos la región número uno en donde están cuatro estados involucrados y se van a llevar a cabo eventos de básquetbol en Nogales, Sonora en diferentes espacios que ahorita Alejandro nos va a comentar que categorías son, en donde se van a llevar a cabo las diferentes actividades deportivas pero este sueño olímpico, mi sueño olímpico que lo denominan, es para este desarrollo de actividades del básquetbol se va a definir desde el 24 de abril hasta el 27 de abril, mencionó el director del IMDEN.
La región uno consta de los equipos de Baja California de Sonora, de Baja California Sur y de Sinaloa, vamos a estar recibiendo aproximadamente 50 equipos de niños nacidos entre 2014 y 2020 son pequeñitos de 5 años hasta 12, se estima que la presencia en Nogales, estos 50 equipos generan alrededor de 1,200 visitantes a la ciudad, entre papás, visitantes, familias en general, indicó Alejandro Peña.
La región uno consta de los equipos de Baja California de Sonora, de Baja California Sur y de Sinaloa, vamos a estar recibiendo aproximadamente 50 equipos de niños nacidos entre 2014 y 2020 son pequeñitos de 5 años hasta 12, se estima que la presencia en Nogales, estos 50 equipos generan alrededor de 1,200 visitantes a la ciudad, entre papás, visitantes, familias en general, indicó Alejandro Peña.
Aquí lo importante es detectar cuáles son los niños que ya traen las aptitudes, sigue la etapa nacional como dijo compañero Alejandro, donde se van a jugar lo que es diseño olímpico a las instalaciones de la Conade en la ciudad de México y ahí estos niños ya se van preparando con más actividad física, con otro ese tipo de entrenamientos, ya tenemos aquí en Nogales algunos jugadores que participaron en Colombia, que son algunos niños del colegio Gante que fueron a jugar el año pasado, ahora esperemos que tengamos muchos más niños, manifestó Alejandro Ruiz.