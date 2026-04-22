Nogales recibirá torneo regional de minibasket con más de mil visitantes

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El evento, organizado por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol, reunirá a 50 equipos de tres estados del norte del país, impulsando el desarrollo deportivo infantil y la economía local

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/04/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 22/04/2026 04:43 PM.