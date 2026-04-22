Nogales se suma a convenio de Alfonso Durazo Montaño para impulsar obra pública

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Autoridades municipales participan en el programa “Transforma Sonora”, que contempla inversión estatal para fortalecer infraestructura y servicios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/04/2026 12:48 PM.
En Nogales y editada el 22/04/2026 12:53 PM.