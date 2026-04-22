Nogales se suma a convenio de Alfonso Durazo Montaño para impulsar obra pública

En representación del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, participó en la reunión encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño para la firma del convenio Estado-Municipios del programa “Transforma Sonora”, un esquema que permitirá fortalecer la ejecución de obras y acciones de impacto social en beneficio de las familias nogalenses.
Durante este encuentro, en el que participaron autoridades estatales y los ayuntamientos de Sonora, se refrendó el compromiso de mantener la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para seguir impulsando proyectos de infraestructura urbana, mejoramiento de espacios públicos y acciones que respondan a las principales necesidades de la población.
Hipólito Sedano Ruiz destacó que, para el gobierno de la ciudad, este tipo de acuerdos representan una oportunidad importante para seguir gestionando más obras y mejores condiciones de vida para la comunidad.
En Nogales entendemos que la coordinación institucional es fundamental para avanzar. Este convenio fortalece la ruta de trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y abre la puerta a más acciones que impacten de manera positiva en las colonias, en los espacios públicos y en la calidad de vida de las familias, expresó el secretario del Ayuntamiento.
Reconocemos la disposición del gobernador para mantener una relación cercana con los municipios. Que él encabece este esfuerzo habla de una visión de trabajo coordinado, donde el objetivo principal es que los recursos se conviertan en resultados tangibles para la gente, añadió Sedano Ruiz.
El trabajo en equipo entre instituciones permite dar pasos firmes en temas que son sensibles para la ciudadanía, como la pavimentación, la rehabilitación de espacios comunitarios y la mejora de servicios básicos. En ese sentido, también es importante destacar la gestión permanente que ha venido impulsando el alcalde Juan Francisco Gim Nogales para que a Nogales le siga yendo bien, tocando puertas, fortaleciendo la coordinación con el Estado y buscando que más obras y proyectos lleguen a nuestra ciudad para responder a lo que las familias realmente necesitan, señaló.
El trabajo en equipo entre instituciones permite dar pasos firmes en temas que son sensibles para la ciudadanía, como la pavimentación, la rehabilitación de espacios comunitarios y la mejora de servicios básicos. En ese sentido, también es importante destacar la gestión permanente que ha venido impulsando el alcalde Juan Francisco Gim Nogales para que a Nogales le siga yendo bien, tocando puertas, fortaleciendo la coordinación con el Estado y buscando que más obras y proyectos lleguen a nuestra ciudad para responder a lo que las familias realmente necesitan, señaló.