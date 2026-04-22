Sobrepoblación de mascotas en Nogales exige corresponsabilidad ciudadana

La sobrepoblación de perros y gatos en Nogales ha escalado a un nivel en donde el debate público debe llevarse al terreno de las soluciones compartidas; si bien el Gobierno Municipal ha mantenido e intensificado las jornadas de esterilización masiva, la realidad en las calles refleja que el esfuerzo gubernamental se enfrenta a una raíz más profunda: la conducta de los propietarios.
José Ariel Félix, director de Veterinaria del Sol e instructor internacional de GCL, señaló que ninguna política será suficiente sin un cambio de conciencia; a pesar de las carencias operativas que puedan existir, el especialista enfatizó que el éxito de las campañas depende directamente de la voluntad de la gente para comprometerse con sus animales.
La sobreproducción canina no es culpa del gobierno, ni es culpa de los veterinarios, ni es culpa de las asociaciones. Es culpa de la ciudadanía, que no somos responsables con nuestra mascota. Que la sacamos a que hagan todo su cochinero. Y ya viene el problema para el gobierno, porque el gobierno es el eje rector y es el que debe ejecutar las leyes, ya sean estatales o federales, comentó Félix.
De acuerdo con el médico, las campañas de salud y esterilización tienen el reto mayor de la respuesta de la ciudadanía, y si bien se siguen acercando estos servicios directamente a las colonias de la periferia, una parte de la población ignora las convocatorias, lo que permite que existan mayor número de camadas no deseadas en las calles de la ciudad, lo que representa un riesgo de salud pública.
Las mordeduras de perro, el mismo manual de mordeduras que tiene la Secretaría de Salud, que es la que rige, porque a fin de cuentas las mordidas son para proteger la salud de los humanos y no hay que perder esa visión. La salud de los humanos está primero. Es prioridad, mencionó.