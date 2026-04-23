Capacitan a escuadrón motorizado de Nogales en conducción de alto riesgo

Para reforzar la capacidad de respuesta del escuadrón motorizado ante emergencias y situaciones de riesgo, el Ayuntamiento de Nogales puso en marcha una capacitación especializada en conducción policial, dirigida a elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y Tránsito Municipal.
El comisario en jefe, Samuel Humberto Mendoza Velásquez, informó que este programa inició con la participación de 15 elementos y, en una segunda etapa, se incorporará otro grupo con el mismo número de participantes para ampliar el alcance de esta preparación.
Explicó que la capacitación está orientada al desarrollo de habilidades para ejecutar maniobras en situaciones de riesgo, a fin de que las y los elementos actúen con mayor precisión, seguridad y eficiencia en la atención de emergencias.
Estamos fortaleciendo la preparación de nuestro escuadrón motorizado con herramientas técnicas y prácticas que les permitan responder de manera adecuada en escenarios de riesgo. La capacitación es clave para que nuestros elementos actúen con mayor seguridad, coordinación y efectividad en beneficio de la ciudadanía, expresó Samuel Humberto Mendoza Velásquez.
Lo que buscamos es tener elementos debidamente capacitados, listos para intervenir de forma oportuna ante cualquier eventualidad y con la preparación necesaria para enfrentar situaciones complejas en el ejercicio de sus funciones, agregó.