Capacitan a escuadrón motorizado de Nogales en conducción de alto riesgo

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Elementos de Seguridad Pública reciben entrenamiento especializado para mejorar su respuesta ante emergencias y situaciones de peligro

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/04/2026 11:08 AM.
En Nogales y editada el 23/04/2026 11:23 AM.