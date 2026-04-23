Capacitan a padres y docentes para reforzar seguridad vial en escuelas de Nogales

Con el propósito de reforzar la seguridad de niñas y niños en los horarios de entrada y salida escolar, el Departamento de Educación Vial capacitó a padres de familia y personal docente de cinco planteles educativos para la conformación de escuadrones viales que contribuyan al orden y la prevención en el entorno escolar.
La jornada de capacitación contempló una primera etapa teórica en las instalaciones de Seguridad Pública, seguida de ejercicios prácticos en la vía pública, donde las y los participantes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos para actuar de manera adecuada ante situaciones de riesgo o incidentes viales.
La responsable del área de Educación Vial, Adilene Mexía, destacó que estas acciones buscan fortalecer la cultura de la prevención y generar entornos más seguros para la comunidad estudiantil.
Con esta capacitación brindamos herramientas básicas a madres, padres de familia y personal docente para que puedan integrarse de manera organizada a los escuadrones viales y apoyar en la protección de las y los alumnos en los horarios de mayor movimiento, expresó.
Lo que buscamos es que cada vez más escuelas de nivel preescolar y primaria se sumen a este esfuerzo, porque la educación vial y la prevención son fundamentales para cuidar a nuestras niñas y niños, indicó.