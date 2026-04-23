Capacitan a padres y docentes para reforzar seguridad vial en escuelas de Nogales

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Forman escuadrones viales en cinco planteles para prevenir accidentes y proteger a estudiantes en horarios de entrada y salida

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/04/2026 11:23 AM.
En Nogales y editada el 23/04/2026 11:32 AM.