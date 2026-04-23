Pone orden Gobierno Municipal en espacios públicos ocupados de forma irregular

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En atención a un reclamo ciudadano por la ocupación irregular de banquetas y espacios de uso común, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales llevó a cabo una diligencia de recuperación de espacios públicos en distintos puestos semifijos instalados sobre la vía pública, donde se colocaron sellos de clausura tras detectarse inconsistencias en sus condiciones de operación.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/04/2026 05:02 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 06:36 AM.