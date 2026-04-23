Pone orden Gobierno Municipal en espacios públicos ocupados de forma irregular

El director de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Ruiz Hernández, informó que estas acciones forman parte de un proceso previamente notificado, en el que se hizo del conocimiento de las personas responsables de los puestos las irregularidades encontradas, principalmente por construcciones con material fijo sobre banquetas y áreas destinadas al libre tránsito peatonal.
Esta diligencia responde a una petición legítima de la ciudadanía. No se trata de afectar a las familias que dependen de una actividad comercial, sino de poner orden, garantizar el cumplimiento de la legalidad y recuperar espacios que son de todas y todos los nogalenses, expresó Ruiz Hernández.
Por disposición del Presidente Municipal, se privilegió el diálogo y la sensibilidad social. Hoy se colocaron sellos de clausura y se suspendió la demolición, precisamente para no generar un daño inmediato al patrimonio de estas familias; sin embargo, es necesario que replanteen sus labores en la vía pública y que se sujeten a lo que marca la ley, puntualizó.
Tenemos que ser claros: la vía pública no puede convertirse en propiedad privada. Hay familias que trabajan honestamente, y por eso se les está dando la oportunidad de regularizarse; pero también hay una ciudadanía que pide orden, banquetas libres y respeto a los espacios públicos. Vamos a seguir actuando con responsabilidad, con diálogo y con apego a la ley, concluyó.