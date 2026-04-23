Detienen en flagrancia a presunto ladrón en almacén de Nogales

Una persona que presuntamente allanó y robó mercancías al interior de un almacén ubicado en la colonia La Granja fue detenida en flagrancia por agentes municipales en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial, fue a las 00:35 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Bustamante de la colonia La Granja, donde se encuentran unos almacenes.
En el lugar observaron un vehículo tipo pick up de color negro saliendo del lugar, por lo que procedieron a abordar al conductor, mismo que dijo llamarse José J. “N”, de 27 años, el cual tenía en su poder un par de playeras de color negro de las mismas que se encuentran en el almacén.
Al cuestionar los agentes sobre su presencia en el lugar, el sospechoso no logró demostrar su legal estancia, por lo que le fueron colocados los candados de mano, dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona fuera puesta a su disposición junto con la materia del delito y el vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.