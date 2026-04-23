Detienen en flagrancia a presunto ladrón en almacén de Nogales

...

El sospechoso fue interceptado por policías municipales cuando salía del lugar con mercancía presuntamente robada en la colonia La Granja

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/04/2026 12:44 PM.
En Nogales y editada el 23/04/2026 12:52 PM.