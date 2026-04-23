Evitan agentes de Tránsito autolesión de persona en Nogales

Elementos de Tránsito Municipal evitaron que una persona en situación vulnerable se autolesionara con un objeto punzocortante durante una intervención atendida de manera inmediata por personal de la corporación.
De acuerdo con el reporte, en la atención del caso participaron el comandante de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz, y el elemento Israel Montoya Castillo, quienes acudieron al llamado de emergencia y realizaron las acciones necesarias para controlar la situación.
Al llegar al lugar, el comandante Eliceo Estrada Muñiz entabló diálogo con la persona, logrando que desistiera de su intención y entregara voluntariamente el objeto, con lo que se evitó una posible lesión.
En este tipo de casos lo más importante es actuar con oportunidad y mantener la calma para evitar que la situación se complique, expresó Eliceo Estrada Muñiz.
Indicó que la participación coordinada del personal permitió atender el hecho sin que se registraran lesiones, priorizando en todo momento la integridad de la persona involucrada.
Se actuó conforme al protocolo y una vez controlada la situación se canalizó al sujeto a disposición de la autoridad competente y canalizada a la Unidad Especializada en Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Género (UNAVIM), donde recibió atención psicológica a través del área de Prevención del Delito. dijo.