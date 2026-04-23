Evitan agentes de Tránsito autolesión de persona en Nogales

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Elementos municipales lograron controlar la situación y canalizar al individuo a UNAVIM para atención psicológica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/04/2026 11:32 AM.
En Nogales y editada el 23/04/2026 11:54 AM.