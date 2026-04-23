Incendio consume vivienda en la colonia Colosio de Nogales

Una vivienda construida con madera y otros materiales, ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio, fue destruida por el fuego durante un incendio registrado en horas de la noche por causas aún desconocidas por las autoridades.
De acuerdo con el reporte policial, fue a las 20:11 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Xiximes de la colonia señalada, donde reportaban una vivienda en llamas.
En el lugar, los agentes confirmaron el llamado al observar una vivienda de madera que era consumida por las llamas, arribando instantes después el Departamento de Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas declarando pérdidas totales.
En el lugar fue necesario el trabajo de nueve elementos de bomberos, una máquina extintora y un carro cisterna para sofocar el fuego tras una hora de labor, no siendo posible ubicar al propietario, negándose los vecinos a proporcionar información del mismo, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su seguimiento.
Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron haber iniciado el siniestro.