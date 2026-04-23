Incendio consume vivienda en la colonia Colosio de Nogales

...

El siniestro dejó pérdidas totales en una casa de madera; autoridades investigan las causas del fuego

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/04/2026 12:41 PM.
En Nogales y editada el 23/04/2026 12:44 PM.