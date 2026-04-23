Obtiene FGJES vinculación a proceso por intento de homicidio en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de José Amador “N”, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, en perjuicio de Hernando “N”, en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el día 15 de abril de 2026, aproximadamente a las 20:00 horas, en una estación de servicio ubicada en la carretera internacional, a la altura del kilómetro 243, en el poblado de Cíbuta, Sonora.
En ese sitio, la víctima se encontraba laborando cuando el imputado arribó al establecimiento y, tras un breve intercambio, asumió una conducta agresiva, profiriendo amenazas e insultos.
Posteriormente, extrajo de entre sus ropas un arma blanca, con la cual agredió a la víctima, derribándola y ejecutando diversas acciones dirigidas a zonas vitales del cuerpo con la intención de privarla de la vida.
Como resultado de la agresión, la víctima presentó lesiones punzocortantes en el abdomen, así como heridas en la mano derecha al intentar repeler el ataque.
No obstante, el resultado letal no se consumó por causas ajenas a la voluntad del imputado, derivado de la intervención de terceros que lograron someterlo, así como la oportuna atención médica brindada.
Durante el desarrollo de la audiencia, el juez de Control calificó de legal la detención del imputado, al considerar que se realizó conforme a los parámetros constitucionales y legales vigentes; el Ministerio Público formuló imputación, exponiendo datos de prueba que establecen la probable participación del imputado en los hechos que se le atribuyen.
Posteriormente, esta representación social solicitó la vinculación a proceso, la cual fue decretada por la autoridad judicial en los términos planteados por la Fiscalía, al tener por satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales; en cuanto a las medidas cautelares, el juez impuso la prisión preventiva.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la vida y la integridad de las personas, garantizando el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.