Obtiene FGJES vinculación a proceso por intento de homicidio en Nogales

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El imputado José Amador “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva tras agredir con arma blanca a un trabajador en Cíbuta

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/04/2026 12:38 PM.
En Nogales y editada el 23/04/2026 12:41 PM.