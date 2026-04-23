Entre piñatas y madera, José Miguel encuentra su sustento en Nogales

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A sus 58 años, el comerciante mantiene viva la tradición y prioriza la sonrisa de los niños, incluso por encima de su ganancia

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/04/2026 11:54 AM.
En Nogales y editada el 23/04/2026 12:12 PM.