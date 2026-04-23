Entre piñatas y madera, José Miguel encuentra su sustento en Nogales

José Miguel Rubalcaba Romero, de 58 años, originario de Nogales, Sonora, y residente de la colonia 5 de Febrero, se gana la vida vendiendo piñatas en las calles de esta frontera desde hace varios años.
José detalló que también es conocido por vender imágenes de la Virgen y de San Judas que él mismo talla en madera, con lo que saca recursos para su sustento y el de su familia.
Me gusta la vendimia, me gusta vender. Vendo piñatas, casas de perros, imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas, de madera, tallados por mí. Yo pienso que ya mucha gente me conoce de muchos años aquí en Nogales. Siempre me ha gustado el comercio así de la vendimia, de las piñatas. Los niños se ponen muy feliz con las piñatitas que uno vende, ya sea de Día del Niño o en Navidad. Hasta a las mamás también les hacemos piñatas de ‘chanclas’, para que les den un ‘chanclazo’ a ellos los hijos, para que recuerden el ‘chanclazo’ de niños, dijo entre sonrisas.
Desde hace cinco años que las vendo. Una amiga mía las fabrica, mi amiga se llama Selene, ella las hace, es muy original, comentó.
Con la madera hago esculturas como San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, casas de perros; mi cuerpo sufrió una enfermedad ocular y ahorita ya no puedo cargar pesado ni trabajar en una carpintería y hacer esas labores de tallado… y ahorita pues me dedico a esto, a las piñatas, platicó.
Con la madera hago esculturas como San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, casas de perros; mi cuerpo sufrió una enfermedad ocular y ahorita ya no puedo cargar pesado ni trabajar en una carpintería y hacer esas labores de tallado… y ahorita pues me dedico a esto, a las piñatas, platicó.
Me pusieron una inyección para un derrame y apenas ahorita ando recuperándome ya, gracias a Dios, para seguir trabajando, dijo.
Bueno mire, las piñatas valen 600 pesos y me quedan a mí 150 pesos de ganancia… 150, a veces 200, depende de, la gente a veces no trae y yo les ayudo a dejarles un descuento, aunque yo gane más poquito. Para que se la lleve el niño contento. La carita feliz de los niños, eso es lo que me da alegría, aseguró.
Pues hacen todas las piñatas, las que gusten. Las temporadas es el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día de la Coneja, las conejas y la Navidad. Son las mejores, sí que Santo Claus, del Grinch, de Monos de Nieve, todos esos personajes navideños es lo que se desarrolla en esas temporadas, es lo que hacen los muchachos, finalizó.
Pues hacen todas las piñatas, las que gusten. Las temporadas es el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día de la Coneja, las conejas y la Navidad. Son las mejores, sí que Santo Claus, del Grinch, de Monos de Nieve, todos esos personajes navideños es lo que se desarrolla en esas temporadas, es lo que hacen los muchachos, finalizó.