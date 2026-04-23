Reubicación ferroviaria en Nogales: millonaria obra avanza entre opacidad y bajo ritmo

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El proyecto impulsado por el Gobierno Federal de México y ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional muestra escasa actividad en 2026, pese a incrementos presupuestales y metas de conclusión

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/04/2026 10:01 AM.
En Nogales y editada el 23/04/2026 10:33 AM.