Alertan por aumento de casos graves de adicción por fentanilo en Nogales

El panorama de las adicciones en la frontera muestra un rostro más agresivo y deteriorado debido al auge del fentanilo y la metanfetamina, advirtió Daniel Alonso Leyva Valenzuela, director de Casa Albergue Contra Adicciones, quien señaló que los pacientes actuales presentan condiciones de salud física y mental sin precedentes.
Ante la potencia de estas sustancias, el centro de rehabilitación implementó modelos de atención especializada que incluyen mapeos cerebrales y encefalogramas digitales. Según Leyva Valenzuela, estos estudios son fundamentales para determinar el nivel de daño neuronal en los usuarios, quienes con frecuencia presentan cuadros de desorientación severa y pérdida de contacto con la realidad.
A últimas fechas, oiga, lo que más está causando impacto en sustancias viene siendo fentanilo y metanfetamina, estamos recibiendo personas en una condición fea, fea, que no se había mirado en años anteriores. Desde que fentanilo y metanfetamina (cristal) hicieron impacto aquí en México, la gente está llegando en una situación horrible, horrible, precisó.
A pesar de la dureza de esta problemática, Casa Albergue Contra Adicciones celebró recientemente los aniversarios de sobriedad de once personas, con rangos que van desde un año hasta dos décadas de vida libre de drogas. Para los directivos, esto es prueba fehaciente de que los programas de rehabilitación surten efecto si existe el compromiso personal del paciente.
La recuperación es personal, oiga, eso ya depende de cada uno, aquí se dan las armas y las herramientas necesarias para que el día que llegue el egreso puedan poner en práctica todo lo que se adquirió aquí adentro, recalcó.