Alertan por aumento de casos graves de adicción por fentanilo en Nogales

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El director de Casa Albergue Contra Adicciones advierte que el consumo de fentanilo y metanfetamina está generando daños neurológicos severos y nuevos retos en la rehabilitación

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/04/2026 05:12 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 05:14 PM.