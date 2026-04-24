Amplía SAT Nogales horario para declaración anual

...

El SAT extenderá la atención en oficinas hasta las 18:00 horas, incluido Nogales, para facilitar el cumplimiento de la Declaración Anual 2025 antes del 30 de abril

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/04/2026 10:16 AM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 10:20 AM.