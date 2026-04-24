Amplía SAT Nogales horario para declaración anual

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una extensión en sus horarios de atención presencial en sus 169 oficinas a nivel nacional, incluida la sede de Nogales, Sonora.
A partir del 22 y hasta el 30 de abril, las oficinas operarán en un horario extendido de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, informó la administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente, María Gabriela Aldaz Carbajal, al precisar que esta medida busca apoyar a las personas físicas que aún no han presentado su Declaración Anual 2025, cuyo plazo legal vence el último día de este mes.
La autoridad fiscal recordó que este trámite es obligatorio para contribuyentes que obtuvieron ingresos por sueldos y salarios si exceden los 400 mil pesos anuales, si trabajaron para dos o más patrones simultáneamente o si dejaron de laborar antes del 31 de diciembre; además de servicios profesionales y actividades empresariales, incluidas plataformas tecnológicas y RIF, arrendamiento de bienes inmuebles, intereses o dividendos o enajenación de bienes.
Para agilizar el proceso, el SAT exhorta a los contribuyentes a utilizar el portal oficial del SAT, el cual está disponible las 24 horas del día, donde se puede realizar el trámite de manera remota sin necesidad de acudir a las oficinas, siempre que se cuente con la contraseña o firma electrónica vigente; para quienes requieran atención presencial, se recomienda programar una cita a través del enlace oficial: citas.sat.gob.mx.
El comunicado también destaca una flexibilidad para quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO); según las reglas, algunos contribuyentes de este sector pueden quedar relevados de presentar la declaración anual o, en su defecto, optar por presentarla si así lo deciden.
El SAT notificó que cumplir con esta obligación antes del 30 de abril evita la generación de multas o sanciones posteriores, al precisar que la oficina local en Nogales se declara lista para recibir a los contribuyentes y brindar la asesoría necesaria en este cierre de ciclo fiscal.