Atropellan a mujer en avenida principal; conductor se da a la fuga

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La víctima, de 26 años, sufrió lesiones de gravedad tras ser impactada por un vehículo mientras cruzaba por zona peatonal en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 07:40 AM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 07:46 AM.