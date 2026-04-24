Atropellan a mujer en avenida principal; conductor se da a la fuga

Con lesiones de gravedad una mujer fue internada en el hospital IMSS Bienestar luego de ser atropellada por un vehículo al intentar cruzar la avenida Plutarco Elías Calles en Nogales, Sonora.
Este accidente se documentó alrededor de las 12:58 horas cuando se informó a elementos de Tránsito Municipal sobre el atropellamiento de una persona en dicha avenida a la altura de la tienda comercial Coppel Elías.
En el lugar los agentes observaron a una persona del sexo femenino tendida sobre la cinta asfáltica, misma que dijo llamarse Erika de 26 años, quien les manifestó que al cruzar por las líneas peatonales ya habiendo avanzado dos carriles y al llegar al tercero el conductor de un vehículo Ford Mustang de color gris, la impactó proyectándola aproximadamente 20 metros hacia el pavimento.
Dijo que no alcanzó a ver mayores detalles del auto ya que su conductor se huyó del lugar a toda velocidad. Arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja quienes la trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorada con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo la vida.
Sobre este caso dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.