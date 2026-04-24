Caña Dulce y Caña Brava se presentará en las Fiestas de las Flores 2026

El Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA), invita a la comunidad a disfrutar de la presentación del ensamble “Caña Dulce y Caña Brava”, agrupación reconocida por su interpretación del son jarocho tradicional, este viernes 24 de abril a las 20:30 horas sobre la calle Elías, como parte de la programación artística de las Fiestas de las Flores 2026.
Con este evento, las Fiestas de las Flores continúan consolidándose como un espacio de encuentro cultural para las familias nogalenses, al acercar espectáculos de calidad que fortalecen la identidad, la convivencia y el aprecio por las distintas expresiones artísticas de México.
El director de IMFOCULTA, Nadir Altair del Cid González, destacó la relevancia de integrar propuestas musicales con profundo arraigo tradicional dentro de esta celebración.
Para el gobierno de la ciudad es muy importante ofrecer a las familias nogalenses actividades artísticas que enriquezcan nuestras fiestas y que, al mismo tiempo, nos permitan acercarnos a la diversidad cultural de nuestro país. La presencia de ‘Caña Dulce y Caña Brava’ representa una gran oportunidad para disfrutar de una expresión musical con enorme valor histórico y artístico, expresó.
Estamos construyendo una programación que combine tradición, calidad y cercanía con la gente. Queremos que cada actividad sea una experiencia significativa para el público y que las Fiestas de las Flores sigan siendo un referente de convivencia, identidad y celebración para Nogales, añadió.
El son jarocho, originario del estado de Veracruz, es una de las expresiones más emblemáticas de la música mexicana, caracterizada por el uso de instrumentos tradicionales, el zapateado y el canto, elementos que evocan la vida comunitaria, la fiesta y las raíces populares del país.
Nadir del Cid González reiteró la invitación a la ciudadanía para formar parte de esta velada musical.
Invitamos a todas las familias, a las y los jóvenes, así como a quienes disfrutan de nuestras tradiciones, a que nos acompañen y vivan esta presentación. Será una noche especial dentro de las Fiestas de las Flores 2026, pensada para celebrar la cultura y compartir en comunidad, afirmó.