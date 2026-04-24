Caña Dulce y Caña Brava se presentará en las Fiestas de las Flores 2026

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El ensamble de son jarocho ofrecerá un concierto este 24 de abril en la calle Elías, como parte de la cartelera cultural del IMFOCULTA

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 09:29 AM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 09:59 AM.