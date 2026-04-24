Cine al aire libre fortalece convivencia familiar en colonia Buenos Aires

Una tarde llena de diversión para chicos y grandes, se llevó a cabo en la colonia Buenos Aires, esto a través de la agrupación Mujeres al 100 en Nogales, Sonora, extendiendo su impacto social en la ciudad, con un evento que transformó un salón de fiestas en un cine al aire libre, que tuvo como objetivo principal ofrecer a los pequeños y sus familias un respiro de la rutina diaria a través de juegos, comida y la proyección de una película, con sus respectivas palomitas.
Angélica Burgos Garay, coordinadora de la agrupación, destacó que esta iniciativa surge como una respuesta a la creciente desconexión provocada por el uso excesivo de dispositivos móviles, por lo que para Mujeres al 100, es primordial que las nuevas generaciones conozcan estos espacios de convivencia real, donde la tecnología no sea una barrera, sino un pretexto para compartir un momento de calidad.
La idea de poder llevar este tipo de actividades a cabo es primeramente para poder ayudar al núcleo familiar, para que los padres también pasen unas tardes con sus hijos y viceversa que los hijos también dejen un poco tanta tecnología que ahorita están muy sumergidos en ella que no es malo, pero si están abusando mucho los niños de tanta tecnología y se están olvidando de hacer este tipo de actividades, de recreativas, de convivencia familiar, entonces el sentido de estas actividades es poder hacer eso, crear en los niños esa conectividad otra vez con el padre de familia y viceversa que el padre de familia también tenga ese vínculo con el hijo nuevamente y que vivan este tipo de actividades en donde son completamente familiares, mencionó Burgos.
Indicó que para combatir estas problemáticas, Mujeres al 100 no solo se limita al cine, sino que ha impulsado “retos de barrio” para fomentar el deporte, además de que están próximo a integrar entretenimiento y clases de música, con la intención de diversificar la oferta cultural y deportiva para que cada niño encuentre una disciplina que lo mantenga motivado y alejado de los malos pasos.
Nos ha servido muchísimo cada uno que hemos estado recorriendo porque hemos palpado la situación de la colonia en la que vamos y eso nos ha ayudado a darnos este tipo de ideas para poder llevar a cabo esos programas, mencionó.