La Cuarta Tribu ofrecerá concierto con mensaje contra las adicciones

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El evento, organizado por la Casa Albergue Contra Adicciones y la Iglesia El Remanente, busca promover la recuperación a través del rap cristiano este 26 de abril

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/04/2026 12:11 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 12:14 PM.