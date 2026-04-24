La Cuarta Tribu ofrecerá concierto con mensaje contra las adicciones

En busca de fomentar una recuperación en el tema de las adicciones a través de la música, la Iglesia El Remanente, en colaboración con Casa Albergue Contra Adicciones, invita al concierto del grupo de rap cristiano “La Cuarta Tribu” para este domingo 26 de abril.
El evento busca ofrecer una alternativa positiva a jóvenes y adultos que enfrentan procesos de recuperación o que simplemente desean un entorno de sano esparcimiento, donde la música sirve como herramienta valiosa para este efecto.
José Ángel Santiago y Jesús Caleb Prieto, representantes y consejeros de Casa Albergue, señalan que la música constituye una herramienta fundamental en la rehabilitación. José Ángel Santiago destaca que el género hip hop permite una conexión directa con las “vivencias de calle”, pero con un giro renovado hacia la palabra de Dios, lo cual facilita la apertura espiritual de quienes asisten.
Es una oportunidad muy bonita para mí en lo personal, porque siento que tengo la oportunidad de poder aportar un granito de arena a las personas que andan batallando algún tipo de adicción por medio de un concierto de rap, de música hip hop, que para nosotros nos llega, pues, porque ese tipo de música para nosotros es que vivencias de calle y cosas así, manifestó.
Pues el objetivo es para darles a los muchachos, que pasen un buen tiempo, que aprendan un poco de la iglesia, un poco de la palabra a través de algo que a lo mejor les agrade a ellos como el rap, rap cristiano. La Cuarta Tribu es la que canta, lo que nosotros queremos es que ellos adapten buenos mensajes, algo diferente a lo que ellos están acostumbrados a hacer, dijo.