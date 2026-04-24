Detienen a dos personas por violencia familiar en Nogales

Un hombre y una mujer fueron detenidos en hechos por separado por protagonizar hechos de violencia familiar al interior de sus domicilios.
Uno de los casos se registró a las 14:43 horas cuando agentes preventivos acudieron a un domicilio de la colonia Lomas de Anza donde observaron a un sujeto que amenazaba a una mujer con un cuchillo, por lo que fue detenido en el acto.
Se trató del de nombre Jaziel A. "N" de 31 años, quien según la afectada que resultó ser su madre manifestó a los agentes que momentos antes al regresar a su domicilio encontró la puerta abierta y al interior a su hijo quien tiene un proceso por violencia familiar y una orden de protección en su contra.
Dijo que éste al notar su presencia tomó un cuchillo comenzando a amenazarla de muerte por haberlo denunciado, con los resultados antes mencionados.
Otra situación se reportó a las 03:30 horas cuando dicha autoridad acudió a la colonia Fundo Legal donde observaron a una mujer con un cuchillo en sus manos, por lo que mediante comandos verbales le ordenaron que arrojara el arma.
En ese momento un hombre dijo a los uniformados que se trataba de su hija quien lo estaba amenazando de muerte con el cuchillo, siendo detenida en el momento la de nombre Norma “N”, de 32 años de edad.
Los informes policiales detallan que los agentes les leyeron a ambas personas sus derechos como detenidas y fueron puestas a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, junto con la materia del delito, para el deslinde de responsabilidades.