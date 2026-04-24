Detienen a dos personas por violencia familiar en Nogales

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Un hombre y una mujer fueron arrestados en hechos distintos tras amenazar con cuchillo a familiares dentro de sus domicilios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 07:52 AM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 07:55 AM.