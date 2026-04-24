Detienen a hombre por amenazar de muerte a su madre tras ser liberado

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Autoridades municipales arrestaron a un sujeto en la colonia Las Torres luego de intentar ingresar por la fuerza al domicilio familiar, en un contexto de violencia recurrente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 05:35 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 05:38 PM.