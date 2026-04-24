Detienen a hombre por amenazar de muerte a su madre tras ser liberado

Un sujeto residente de la colonia Las Torres arribó a la casa de su madre momentos después de haber sido liberado, para amenazar a su progenitora de muerte por haberlo denunciado, esta conducta se registra frecuente con personas adictas a sustancias que son reportadas por sus familiares.
De acuerdo con la información oficial fue a las 23:15 horas que agentes municipales acudieron a un domicilio de la colonia Las Torres, donde reportaban a la presencia una persona que intentaba introducirse a un domicilio a la fuerza y lanzando amenazas de muerte.
Los agentes acudieron al lugar y pudieron observar al sujeto intentando brincar una barda perimetral de aproximadamente 2 metros de alto mientras realizaba dichas amenazas por lo que procedieron al arresto del de nombre José L. "N" de 45 años.
En el lugar una mujer quien dijo ser hermana del agresor les manifestó que su hermano amenazó de muerte a su madre por haberlo denunciado el pasado 13 de abril cuando intentó quitarle la vida, contando con una medida de protección, ante lo sucedido.
Ante la situación la autoridad preventiva informó del caso al Centro de Atención Temprana quien ordenó que la persona retenida fuera puesta a su disposición, ofreciendo los servicios de albergue para la familia, así como apoyo legal y psicológico por parte de UNAVIM.
Un caso similar se registró el pasado 22 de abril cuando elementos municipales se trasladaron a un domicilio de la colonia Lomas de Anza donde reportaron la presencia de un masculino que amenazaba a una mujer con un cuchillo.
En el lugar los agentes lograron el arresto de quien dijo llamarse Jaziel A. “N” de 31 años, que fue señalado por la víctima quien dijo ser su madre, señalando que al regresar a su casa encontró al interior a su hijo quien tiene un proceso por violencia familiar y una orden de protección en su contra.
Dijo que al notar su presencia tomó un cuchillo comenzando a amenazarla de muerte por haberlo denunciado.De la misma forma y ante lo sucedido los agentes procedieron a dar aviso al Centro de Atención Temprana con detenido, de donde se ordenó que el agresor fuera puesta a su disposición junto con la materia del delito.