INE acerca herramienta electoral a comunidad Lipán Apache

En un encuentro orientado a fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, el Instituto Estatal Electoral (INE) presentó el Sistema de Consulta de Estadística de las Elecciones (SICEE), contando con la participación de la tribu Lipán Apache (Chiricahua y Coyotero), única etnia reconocida oficialmente por las autoridades estatales como originaria de Nogales.
Joel Cabral Cruz, gobernador de esta etnia en Sonora, mencionó que la presencia de los Lipanes se dio por invitación directa de la autoridad electoral, reafirmando su papel como enlace en la promoción de los procesos democráticos dentro de la comunidad fronteriza y el acceso a la información estadística oficial.
Fíjate que es muy importante para nosotros que como pueblo originario, como representantes de las diferentes culturas y diferentes pueblos que existen aquí, nos convoquen a este tipo de reuniones, que estemos presentes en este tipo de situaciones. Vamos a trabajar con todas las tribus, vamos a trabajar con todas las comunidades, todos aquellos que se acerquen a nosotros. Vamos a promover, que es lo importante de esto, promover el voto. Si bien nosotros como comunidades indígenas, el regidor étnico no necesita voto, no aparecemos en boletas, pero es muy importante las cuestiones que mencionabas, mencionó Cabral.
Dentro del intercambio de información, también se permitió abordar aspectos logísticos del día de la elección, tales como los horarios de apertura de casilla y la capacitación necesaria para que los ciudadanos se involucren de manera activa en las votaciones, lo que sin duda incluye a las tribus locales, aunque se trate de grupos migrantes.
Fíjate que ese es un punto importantísimo, mi hermano, porque a lo que estamos escuchando ahorita son muchísimos los que están por renovar sus credenciales y por sacarlas nuevas porque están vencidas, porque no les interesa, porque es que vamos de paso y no voy a regresar a mi pueblo y yo prefiero votar en mi pueblo. Pero hay que concientizarnos: si estamos en Nogales, estamos en Nogales, y aquí es donde tendremos que dar el voto de nosotros, mencionó.