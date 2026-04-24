INE acerca herramienta electoral a comunidad Lipán Apache

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Representantes de la etnia participaron en la presentación del SICEE en Nogales, con el objetivo de promover la participación ciudadana y el acceso a información electoral

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/04/2026 10:30 AM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 10:36 AM.