Instituto Nacional Electoral lanza convocatoria para consejeros electorales en Sonora

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El INE invita a la ciudadanía a integrarse al Consejo Local en Hermosillo, órgano clave para supervisar y garantizar la transparencia del proceso electoral

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/04/2026 05:02 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 05:05 PM.