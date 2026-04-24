Instituto Nacional Electoral lanza convocatoria para consejeros electorales en Sonora

Con el propósito de ciudadanizar la vigilancia de los próximos comicios, el Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria oficial para las personas interesadas en ocupar el cargo de Consejero o Consejera Electoral en el Consejo Local de Sonora, con sede en Hermosillo.
Este órgano colegiado cumple una función crítica para la vida democrática del Estado, pues se encarga de supervisar de forma externa todas las actividades administrativas del INE. Entre sus responsabilidades principales destacan el seguimiento a la instalación de casillas, la acreditación de observadores electorales y la validación de las etapas del proceso electoral para asegurar que se cumpla con la ley.
La Vocal Ejecutiva del INE en el Distrito 02 con cabecera en Nogales, Emma Arellano Peñaloza, aclaró que esta invitación se dirige específicamente al Consejo Local del Estado de Sonora y no a las juntas distritales. De ahí que, el perfil buscado requiere ciudadanos con prestigio público, que no cuenten con afiliación a partidos políticos ni hayan ostentado candidaturas en años recientes.
Expuso que el diseño de este cuerpo colegiado garantiza la paridad, con una estructura integrada por seis figuras, con tres hombres y tres mujeres, por lo que, las personas interesadas pueden consultar las bases completas, los requisitos documentales y los plazos de inscripción a través de las redes sociales oficiales del INE Sonora en Facebook.
La funcionaria electoral manifestó que la participación de la sociedad civil en estos cargos es el pilar que otorga objetividad y transparencia al sistema electoral, al permitir que sea la propia ciudadanía quien valide el trabajo de la autoridad institucional.