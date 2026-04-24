Instituto Nacional Electoral lanza plataforma para consultar historia electoral

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El INE presentó el SICEE, una herramienta que permite analizar resultados electorales desde 1991 hasta nivel de casilla, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/04/2026 10:23 AM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 10:27 AM.