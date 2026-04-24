Instituto Nacional Electoral lanza plataforma para consultar historia electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó la implementación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), una herramienta tecnológica que pone al alcance de la población el registro histórico de la vida democrática del país desde 1991.
Emma Arellano Peñaloza, vocal ejecutiva del Distrito 02, encabezó el evento en Nogales, donde aseguró que la plataforma ofrece una “radiografía real” del comportamiento electoral. A diferencia de otros mecanismos de consulta, el SICEE permite un análisis pormenorizado que llega hasta el nivel de casilla, lo cual facilita la identificación de tendencias sobre paridad de género, acciones afirmativas y la efectividad de la participación ciudadana en cada rincón del distrito.
Para nosotros es muy importante que la ciudadanía sepa qué es lo que hace el Instituto y el SICEE, la página del SICEE, es el Sistema de Consulta de Estadística de las Elecciones, ¿por qué es importante?, porque aquí está el resumen de lo que hacemos en cada proceso electoral, mencionó.
Aquí ustedes, la ciudadanía en general, partidos políticos, instituciones educativas, pueden encontrar los datos duros: quién ganó, por cuánto, el porcentaje, cuál fue el grupo etario que más votó, el que menos votó, hombres, mujeres, agregó.
Para nosotros es muy importante que la ciudadanía sepa qué es lo que hace el Instituto y el SICEE, la página del SICEE, es el Sistema de Consulta de Estadística de las Elecciones, ¿por qué es importante?, porque aquí está el resumen de lo que hacemos en cada proceso electoral, mencionó.
Aquí ustedes, la ciudadanía en general, partidos políticos, instituciones educativas, pueden encontrar los datos duros: quién ganó, por cuánto, el porcentaje, cuál fue el grupo etario que más votó, el que menos votó, hombres, mujeres, agregó.
Durante la sesión, que contó con la participación virtual de Verónica Sandoval Castañeda, vocal ejecutiva de la Junta Local en Sonora, y César Loustaunau Pellat, vocal de organización, se expuso la urgencia de atender el rezago participativo en la región, ya que Nogales se ubica históricamente en los últimos peldaños de afluencia a las urnas a nivel nacional, en contraste con estados como Yucatán, donde la asistencia supera el 80%.
El sistema no solo sirve para la consulta de resultados, sino que funciona como un insumo académico y político para entender qué sectores sociales, como los jóvenes, se mantienen distantes de los procesos electorales, expuso Arellano Peñaloza.
Nos dan una radiografía real, ya no es yo creo que en tal sección ganó fulano o ha mejorado tal partido o en tal sección los jóvenes son muy participativos, sino con datos duros ya podemos tomar acciones para invitar a la ciudadanía a que vote o para ver cómo se ha comportado, comentó.
Nos dan una radiografía real, ya no es yo creo que en tal sección ganó fulano o ha mejorado tal partido o en tal sección los jóvenes son muy participativos, sino con datos duros ya podemos tomar acciones para invitar a la ciudadanía a que vote o para ver cómo se ha comportado, comentó.
En la presentación también intervinieron Nery Ruiz Arvizu, presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y José Luis Moreno Vázquez, rector del Colegio de Sonora, quienes coincidieron en que la disponibilidad de estos datos garantiza los principios de certeza y máxima publicidad que rigen al instituto, con oportunidad de análisis de datos.