Juegos tradicionales reviven en la “Caverna” para conectar generaciones

Trompos, baleros y el sonido de las canicas al chocar volverán a ser los protagonistas en la icónica “Caverna”, con el objetivo de que las nuevas generaciones descubran cómo se divertían sus padres y abuelos antes de la llegada de la era digital.
Silvia Raquel Flores, presidenta de la Sociedad Nogalense de Historia (SNH), explicó que, bajo el nombre de “El patio de mi casa”, estos juegos tradicionales buscan fomentar la comunicación directa y la convivencia vecinal, actividades que, según los organizadores, se han ido perdiendo por el aislamiento que generan los dispositivos electrónicos.
El enfoque que nosotros tenemos es de que se vuelva a dar esa comunicación que uno tenía con sus padres o con sus amigos. Desgraciadamente los niños ya viven aislados y ya la amistad yo la veo como que como que ya no cuenta mucho si no es nomás por las redes. Otra cosa muy interesante es que, si yo no tengo un trompo, si yo no tengo un balero, aquí lo voy a poder adquirir. Aquí vamos a poder reencontrarnos. Exactamente, tenemos este balero, trompos, canicas, se los préstamos y estamos viendo de también poder vendérselas, mencionó la presidenta de la SNH.
Para contribuir a la nostalgia, se instalará una oferta gastronómica importante, que incluye elotes, dulces tradicionales y platillos típicos, además de que se premiará a aquellos que ganen las competencias a lo largo de la jornada, que serán de habilidad y físicas.
Hacemos la invitación a todo el público, pues principalmente a la gente mayor para que traiga a sus nietos o a sus hijos también, aunque sean sus hijos grandes. Que se pongan sus trajes de niños, lo que usaban y que se vengan a jugar canicas. Aquí habrá gente que los ayude a levantarse, indicó.