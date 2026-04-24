Juegos tradicionales reviven en la “Caverna” para conectar generaciones

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La Sociedad Nogalense de Historia invita al evento “El patio de mi casa”, donde niños y adultos podrán disfrutar trompos, canicas y baleros este 25 de abril

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/04/2026 10:04 AM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 10:12 AM.