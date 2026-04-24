Llevarán jornada gratuita de esterilización y vacunación a Mascareñas

El esfuerzo por mitigar la sobrepoblación de mascotas y prevenir crisis de salud pública se extiendo ahora a las zonas rurales de Nogales, por lo que la Dirección de Salud Municipal, llevará a cabo una jornada masiva de esterilización y vacunación este sábado 25 de abril en el ejido Mascareñas, específicamente en el sitio conocido Hacienda San Luis, iniciativa que busca acercar servicios gratuitos a sectores donde la atención medica veterinaria suele ser limitada, garantizando un impacto real en el control animal.
Viviana García, directora de Salud en Nogales, informó que la jornada se desarrollará en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con una capacidad de atención proyectada de entre 50 a 100 mascotas, además de las cirugías, se aplicarán vacunas contra la rabia para asegurar un esquema de protección integral, además de que existe también un enfoque recreativo, ya que se invitó a las familias a llevar a sus perros o gatos disfrazados para fomentar la convivencia comunitaria.
Se va a hacer un evento masivo en los que van a llevar a sus perritos disfrazados y va a haber diferentes eventos de acuerdo con las mascotas. Entonces, dicho evento pues ya es convocatoria abierta para que las personas vayan con sus respectivos animalitos y obviamente si quieren aprovechar la oportunidad para esterilizarlos y vacunarlos, pues bienvenido sean, manifestó la directora de Salud.
Manifestó, la dependencia mantiene firme su calendario de actividades tanto en campo como en el centro de atención CABA, y reiteró para la dirección, la esterilización no es un tema opcional, sino una estrategia técnica indispensable para reducir el número de animales en situación de calle y proteger el bienestar de los ciudadanos nogalenses.
Continuamos con las jornadas y continuamos con las esterilizaciones porque conocemos que eso es lo que tenemos que hacer. Conocemos que tenemos una problemática y esa problemática no la tenemos que aumentar, la tenemos que disminuir. Estamos en horario igual en el centro CABA, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, esterilizando, vacunando y con un trato digno para ustedes los ciudadanos como lo merecen, comentó.