Llevarán jornada gratuita de esterilización y vacunación a Mascareñas

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La Dirección de Salud Municipal realizará este sábado servicios veterinarios en Mascareñas para controlar la sobrepoblación animal y prevenir riesgos de salud pública

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/04/2026 06:32 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 06:37 PM.