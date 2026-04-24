Otorga FGJES prisión preventiva contra acusado de abuso sexual en Nogales

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El imputado fue vinculado a proceso por presuntamente agredir a una menor de 15 años en la colonia Colosio; permanecerá en prisión preventiva

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 07:58 AM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 08:04 AM.