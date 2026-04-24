Otorga FGJES prisión preventiva contra acusado de abuso sexual en Nogales

Un sujeto que abusó sexualmente de una menor estudiante de secundaria fue detenido por agentes de la AMIC y vinculado a proceso quedando en prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que logró vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de Héctor "N" por el delito de abuso sexual cometido contra una menor de identidad reservada, en Nogales, Sonora.
De acuerdo a las investigaciones, los hechos se registraron el pasado 16 de abril sobre el bulevar Hidalgo, en las inmediaciones de una preparatoria de la colonia Colosio.
En este lugar, el imputado cometió actos lascivos contra la menor de 15 años de edad que vulneran el bien jurídico protegido, el cual viene a ser su libertad sexual y la dignidad de las personas, así como el libre desarrollo sexual de los adolescentes.
El Ministerio Público formuló imputación, obtuvo vinculación a proceso y el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del imputado.