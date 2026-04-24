Pasarela de trajes reciclados en Nogales une tradición y conciencia ambiental

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Como parte de las Fiestas de las Flores 2026, candidatas a reina desfilaron con atuendos elaborados con materiales reciclados, promoviendo creatividad, participación comunitaria y cuidado del medio ambiente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 08:33 AM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 08:43 AM.