Pasarela de trajes reciclados en Nogales une tradición y conciencia ambiental

Como parte de las actividades de las Fiestas de las Flores 2026 y en el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, el Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA), llevó a cabo la pasarela de trajes reciclados de las candidatas a reina, evento que se desarrolló en el edificio de Vinculación del Tecnológico Nacional de México, campus Nogales, reafirmando una de las tradiciones más significativas de este festejo y promoviendo la conciencia ambiental, la creatividad y la participación comunitaria.
En representación del alcalde Juan Francisco Gim Nogales asistió el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, quien estuvo acompañado por la síndica municipal, Edna Elinora Soto Gracia; la directora del DIF Nogales, Paulina Delgado Ríos; así como por funcionarias, funcionarios, familiares y grupos de apoyo de las participantes, quienes dieron realce a esta actividad que forma parte del programa tradicional de las fiestas.
Durante la pasarela, las participantes lucieron atuendos elaborados con materiales reciclados, demostrando ingenio, dedicación y un firme compromiso con el cuidado del entorno, en una dinámica que se sumó a las actividades alusivas al Día de la Tierra y que permitió vincular la tradición festiva con un mensaje de responsabilidad social y ambiental.
Esta pasarela representa una de las expresiones más valiosas de nuestras Fiestas de las Flores, porque une tradición, participación ciudadana y conciencia ecológica. Nos da gusto ver el entusiasmo de cada una de las candidatas y el respaldo de sus familias, porque eso fortalece el sentido comunitario de esta celebración tan importante para Nogales, expresó Hipólito Sedano Ruiz.
Las Fiestas de las Flores forman parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Hoy, además de honrar esa tradición, vemos cómo las nuevas generaciones le imprimen creatividad, inclusión y un mensaje positivo en favor del medio ambiente, agregó.
Esta pasarela es una muestra de que nuestras tradiciones pueden seguir evolucionando sin perder su esencia. Hoy vimos talento, compromiso, creatividad y una gran disposición de las candidatas para formar parte de un evento que aporta contenido y significado a las Fiestas de las Flores, señaló.
Para nosotros es muy importante promover espacios donde convivan la cultura, el arte, la conciencia ambiental y la participación social. Esta actividad reúne todos esos elementos y confirma que las Fiestas de las Flores siguen siendo un punto de encuentro para las familias nogalenses, afirmó.
Las candidatas participantes fueron Brianda López Acosta, distintivo olivo; Ana Laura Rojo, distintivo vino; Leslie Balderas Montes, distintivo rojo; Jamel Rocío Ángulo, distintivo índigo; Kelly Sherlyn Arias, distintivo dorado; Ángela Lara García, distintivo naranja; Ximena Miranda Morales, distintivo rosa; Nereida Barrera, distintivo blanco; Naomi Nataly González Rivera, distintivo verde; Emmanuel Pagaste, representante de la comunidad LGBT; y Fernanda Lizeth Aranda Camacho, Embajadora Binacional, con distintivo café.
De igual manera, desfilaron Marisela Ochoa Ruiz, Reina de la Edad de Oro, y Keyla Contreras Soto, sumándose a esta jornada que reunió talento, entusiasmo y un fuerte sentido de pertenencia entre quienes acudieron a respaldar a las participantes.
Los resultados de esta pasarela serán dados a conocer durante la ceremonia de coronación, que se llevará a cabo el próximo 1 de mayo a las 6:00 de la tarde en el Teatro Auditorio de Nogales, uno de los eventos más emblemáticos dentro del programa de las Fiestas de las Flores 2026.