Reconocen veterinarios a extitular del Centro de Atención y Bienestar Animal

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La Asociación de Médicos Veterinarios del Norte de Sonora distinguió a la doctora Inés Rafaela Ramos González y su equipo al concluir sus funciones en el CABA; destacaron el trabajo campañas masivas de esterilización y la vigilancia de enfermedades zoonóticas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/04/2026 12:16 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 12:22 PM.