Reconocen veterinarios a extitular del Centro de Atención y Bienestar Animal

La Asociación de Médicos Veterinarios del Norte de Sonora emitió un reconocimiento formal dirigido a la doctora Inés Rafaela Ramos González y su equipo de trabajo, distinción que de acuerdo con esta organización surge tras la finalización exitosa de sus labores en el Centro de Atención y Bienestar Animal (CABA), donde, según el documento, desempeñó un papel primordial en la gestión y control de la fauna urbana, además de subrayar su desempeño profesional en beneficio de la salud pública.
En el mensaje se señaló que uno de los logros significativos es la ejecución de campañas masivas de esterilización, con lo que se pudo alcanzar a miles de ejemplares caninos y felinos, con un compromiso importante en la reducción de animales en situación de abandono, limitando la sobrepoblación y reduciendo los problemas sociales relacionados, como agresiones a los ciudadanos y los incidentes viales que involucran a estos seres en las calles.
El documento pone énfasis en la relevancia de estas acciones para la salud humana, lo que se vincula con el control de enfermedades zoonóticas como la rickettsiosis –la cual caracterizaron como una afección grave y que representa un riesgo mortal para la comunidad– que, según comunican, se logró combatir a través de la atención médica y la vigilancia epidemiológica junto a su equipo de colaboradores.
De la misma forma, la misiva aborda que, además de la labor clínica, se realizó un esfuerzo educativo ya que participó activamente en la promoción de campañas de protección a los animales y temas de sensibilización dirigidos a instituciones educativas, así como medios informativos, con lo que se buscó erradicar el maltrato animal y fomentar una cultura de respeto, llevando conciencia hacia los dueños de las mascotas.
Asimismo, se hace una mención de la labor que también prestó en este centro la veterinaria Magdiela del Carmen Acosta, por su labor persistente a lo largo de los años para ser parte fundamental de los resultados obtenidos, en lo que catalogaron como un esfuerzo conjunto y extenuante que se llevó a cabo más allá de las jornadas laborales pactadas, en apoyo de las autoridades municipales, con organizaciones de protección animal debidamente constituidas y voluntarios civiles comprometidos.
El comunicado cierra con una validación al trabajo de las profesionales de la salud animal, lo que en sus palabras dejó una base sólida para las futuras estrategias de bienestar de las especies en Nogales, además de que consideraron que deben mantenerse políticas públicas profesionales y éticas en favor de los animales y la sociedad.