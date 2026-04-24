Retienen a dos alumnas por posesión de droga en secundaria de Nogales

Dos jóvenes estudiantes de la escuela Secundaria General número 1 fueron retenidas y presentadas ante las autoridades al ser sorprendidas en posesión de mariguana y un cigarro electrónico cuando intentaba esconderlo en el baño del plantel en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad publica detalla que siendo las 17:10 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la escuela secundaria señalada, donde reportaban a dos adolescentes responsables de esconder un vape y una porción de marihuana.
En el lugar se entrevistaron con el subdirector del plantel el cual estaba acompañado de dos maestras, los cuales les hicieron entrega de un cigarro electrónico y un envoltorio conteniendo la hierba.
Se trató de dos estudiantes del sexo femenino de 13 años, las cuales fueron señaladas por los maestros como quienes momentos antes introdujeron el dispositivo electrónico y el envoltorio con la hierba al plantel educativo, el cual escondieron en el interior de los baños.
Ante lo sucedido dicha autoridad procedió a informar a la agencia del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, sobre el caso quedando las estudiantes a su disposición acompañadas por sus respectivas madres.