Retienen a dos alumnas por posesión de droga en secundaria de Nogales

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Estudiantes de 13 años fueron sorprendidas con mariguana y un cigarro electrónico dentro del plantel, por lo que el caso fue turnado a autoridades especializadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 06:03 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 06:06 PM.