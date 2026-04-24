Riñas entre menores armados con machetes dejan a un adolescente herido

...

Reportes simultáneos en distintas colonias alertaron sobre grupos de jóvenes armados; un menor de 17 años fue hospitalizado tras sufrir una lesión en la cabeza

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/04/2026 06:16 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 06:25 PM.