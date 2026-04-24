Riñas entre menores armados con machetes dejan a un adolescente herido

Al menos dos riñas campales protagonizada por menores armados con palos y machetes fueron reportadas la tarde del pasado jueves, así como la internación de un menor en el Hospital IMSS Bienestar que fue lesionado con un machetazo en la cabeza.
De acuerdo con fuentes oficiales la tarde del jueves casi de manera simultánea se informó al 911 sobre la presencia de un grupo de menores armados con palos y machetes caminaba por calles de la colonia Las Acacias. Situación que movilizó a las autoridades comisionadas al sector.
De la misma forma vecinos de la colonia Pueblitos reportaron al número de emergencias varios jóvenes con machetes que rondaban por calles del sector, hasta el momento no se tiene conocimiento si las autoridades lograron la detención de alguno de los adolescentes ni los motivos de su presencia.
El reporte policial sobre la internación de un menor con una herida en la cabeza provocada con un machete fue confirmado a las 20:54 horas del 23 de abril cuando elementos preventivos acudieron al Hospital IMSS Bienestar.
En el lugar se entrevistaron con Rita madre del adolescente de 17 años, quien les informó que momentos antes su hijo se encontraba en la parte trasera del cerro del fraccionamiento Asturias, hasta donde llegaron varios sujetos los cuales lo agredieron con un objeto punzo cortante en la cabeza.
Dijo que el menor fue auxiliado por un amigo quien lo trasladó hasta la Cruz Roja, donde lo atendieron y lo trasladaron al hospital donde quedo internado para la atención de sus lesiones.
Cabe mencionar que estos llamados de emergencia que reportan la presencia de jóvenes armados con machetes y personas lesionadas con este tipo de armas ha ido en aumento en esta frontera de Nogales, Sonora.