Sentencian a 91 años de prisión a agresor por tentativa de feminicidio en Nogales

Sentencian a 91 años de prisión a vecino de la colonia Lomas de Anza responsable de tentativa de feminicidio en perjuicio de su ex pareja y tentativa de homicidio infantil más agresiones contra niños en Nogales.
El sentenciado de nombre Marcos “N”, de 47 años declaró que no le importó intentar privar de la vida a su propia hija con tal de que su ex pareja sufriera.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo sentencia condenatoria de 91 años y 1 día de prisión, y multas por más de 1 millón 223 mil pesos, en contra de Marcos “N”, de 47 años, tras acreditarse plenamente su responsabilidad en diversos delitos cometidos en perjuicio de dos mujeres y dos menores, en Nogales, Sonora.
El fallo judicial establece su responsabilidad por los delitos de tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio infantil, lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida, así como violencia familiar.
Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir una multa de 933 mil 483.24 pesos, así como el pago por reparación del daño moral por 184 mil 25.81 pesos y reparación del daño material por 105 mil 798 pesos, destinados a tratamientos psicológicos para las víctimas.
Los hechos acreditados al sujeto los cometió el 10 de marzo de 2024, en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Anza, en Nogales, donde el ahora sentenciado ingresó sin autorización durante la madrugada, sorprendiendo a las víctimas mientras dormían.
De acuerdo con las pruebas presentadas en juicio, atacó directamente a Flor Edén “N”, de 20 años, a quien intentó privar de la vida mediante asfixia, primero con sus manos y posteriormente utilizando una bolsa de plástico, amenazándola de muerte junto con sus hermanos.
Durante la agresión, también atentó contra dos menores de edad, uno de ellos de 9 años, a quien golpeó en la cabeza con un bate, y otro de 1 año 7 meses, a quien intentó asfixiar, sin lograr consumar el resultado fatal gracias a la intervención de las propias víctimas.
Posteriormente, el agresor se dirigió contra su expareja sentimental, Jazmín Arely “N”, de 37 años, a quien agredió física y psicológicamente en el exterior del domicilio, manifestando que no se arrepentía de intentar privar de la vida a su hija, con el objetivo de causarle daño.
El proceso penal se desarrolló mediante juicio oral, iniciando el 30 de marzo de 2026, con desahogo de pruebas los días 31 de marzo, alegatos de clausura el 13 de abril, emitiéndose fallo condenatorio el 14 de abril y realizándose la individualización de sanciones el 21 de abril de 2026.La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía permitió acreditar no solo la conducta delictiva, sino también el contexto de violencia familiar y de género, así como la vulnerabilidad de las víctimas, particularmente de los menores.