Sentencian a 91 años de prisión a agresor por tentativa de feminicidio en Nogales

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró condena contra un hombre que atacó a su expareja y a menores, en un caso marcado por violencia extrema en el ámbito familiar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 06:06 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 06:16 PM.