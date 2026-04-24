Universidad de Sonora impulsa educación financiera para mujeres en la industria

En un esfuerzo por fortalecer la autonomía económica y el bienestar integral de las mujeres en el sector industrial, académicas de la Universidad de Sonora (Unison), campus Nogales, impartieron el taller “Finanzas con Propósito” en las instalaciones de la empresa Curtiss-Wright.
La iniciativa, que benefició directamente a 50 colaboradoras de la planta, surge de una colaboración estratégica entre el Departamento de Ciencias Económico Administrativas de la Unison y el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM) del Gobierno de la ciudad.
En este modelo de educación financiera la premisa es impulsar un motor del cambio social, cuya iniciativa fue conducida por la maestra María Guadalupe Torres Figueroa, jefa del Departamento de Ciencias Económico Administrativas, y la docente Ana Esther Álvarez Villa; ambas expertas destacaron que el objetivo central es dotar a las trabajadoras de herramientas prácticas para una gestión económica más eficiente.
Buscamos promover el crecimiento personal y profesional de las participantes, generando beneficios que impacten directamente en sus familias y en la resiliencia de nuestra comunidad, señalaron las facilitadoras.
Señalaron que la participación activa de las 50 empleadas de esta empresa del sector de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación refleja la creciente demanda de capacitación en temas de equidad y desarrollo económico dentro del sector empresarial, desde una alianza continua entre la academia y el gobierno municipal.
Con estas acciones, la Universidad de Sonora y el Instituto Nogalense de las Mujeres reafirman su compromiso de reconstruir el tejido social y cerrar las brechas de oportunidad en la frontera, al apostar por una comunidad más informada y financieramente estable, así como unir esfuerzos con la iniciativa privada para elevar la calidad de vida de la fuerza laboral femenina.