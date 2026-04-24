Universidad de Sonora impulsa educación financiera para mujeres en la industria

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Académicas de la Unison capacitaron a trabajadoras de Curtiss-Wright en Nogales con el taller “Finanzas con Propósito”, enfocado en ahorro, inversión y manejo del crédito

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/04/2026 05:05 PM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 05:10 PM.