Vandalizan y roban en primaria Miguel Hidalgo de Nogales

De nueva cuenta las instalaciones de la escuela primaria Miguel Hidalgo ubicada en la colonia Héroes en Nogales, Sonora, fue afectada por delincuentes que robaron y ocasionaron daños al interior.
En este caso fue a las 10:30 horas que personal del plantel educativo ubicado sobre la calle Circunvalación Héroes, reportó al 911 daño en un sistema de aire acondicionado y tuberías del lugar.
En el lugar agentes municipales se entrevistaron con la directora del plantel, la cual les manifestó que el aire acondicionado de uno de los salones lo encontró en el interior de la escuela, pero que ese mismo lo habían retirado a la fuerza de una de las aulas.
Dijo que también observó daños en las instalaciones eléctricas y tuberías, desconociendo quien o quienes pudieran ser los responsables, ante lo sucedido procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito, dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana para su investigación.