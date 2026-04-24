Vandalizan y roban en primaria Miguel Hidalgo de Nogales

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Delincuentes causaron daños en aire acondicionado, tuberías e instalaciones eléctricas del plantel ubicado en la colonia Héroes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 08:10 AM.
En Nogales y editada el 24/04/2026 08:26 AM.