Avanza OOMAPAS en reparación de baches tras obras hidráulicas en Nogales

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El organismo operador reporta cerca de 250 baches atendidos como parte del programa de reposición de pavimento para mejorar la movilidad y seguridad vial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/04/2026 09:39 AM.
En Nogales y editada el 25/04/2026 09:42 AM.