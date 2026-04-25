Avanza OOMAPAS en reparación de baches tras obras hidráulicas en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales, a través del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (OOMAPAS), avanza en el plan de bacheo y reposición de pavimento, con cerca de 250 baches reparados y una meta de 4 mil 263 metros cuadrados de superficie rehabilitada.
Este programa, impulsado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y financiado con recursos del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), tiene como objetivo mejorar las condiciones de las vialidades que han sido intervenidas por trabajos de reparación de fugas de agua potable o drenaje.
OOMAPAS informó que, para atender este tipo de reportes, en muchas ocasiones es necesario romper concreto o asfalto, por lo que la reposición de la superficie forma parte fundamental del seguimiento a cada reparación realizada en distintos sectores de la ciudad.
Con estas acciones, el gobierno de la ciudad fortalece el mantenimiento de la infraestructura urbana, mejora la movilidad y brinda mayor seguridad a peatones, automovilistas y familias que transitan diariamente por las calles rehabilitadas.
El organismo operador reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera permanente en la atención de fugas, reparación de daños y recuperación de las áreas intervenidas, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los nogalenses.
Asimismo, se mantendrá el seguimiento puntual de estos avances en las sesiones diarias de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, donde se revisan las acciones prioritarias para garantizar mejores servicios y vialidades más seguras en la ciudad.