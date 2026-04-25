Fortalecen portal turístico de Nogales con información de servicios y atractivos

El Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, trabaja de manera permanente en el fortalecimiento y actualización del portal oficial de la Coordinación de Turismo, con el propósito de ofrecer a visitantes y residentes información más amplia, útil y accesible sobre los servicios, atractivos y opciones que ofrece esta frontera.
El encargado de despacho de la dependencia, Luis Pérez Chévez, informó que, con apoyo de especialistas, se ha enriquecido este espacio digital con datos sobre negocios, empresas, instituciones, oficinas gubernamentales, hospitales, restaurantes, hoteles y otros puntos clave de servicio, comercio y actividad económica en la ciudad.
Las personas que visitan Nogales, así como quienes viven aquí, ya pueden consultar la página oficial turismo.heroicanogales.gob.mx, donde encontrarán datos, mapas, direcciones y números telefónicos de diversos espacios relacionados con el entretenimiento, el comercio, la industria y los servicios, explicó.
Luis Pérez Chévez señaló que el sitio también integra información sobre el pronóstico del clima, así como datos relacionados con la historia de Nogales, sus festividades, tradiciones y parte de su vocación industrial, con el fin de brindar una experiencia más completa a quienes consultan la plataforma.
Además, la ciudadanía puede hacer uso del mapa interactivo virtual disponible en la página de Turismo, una herramienta que se mantiene en constante actualización para ayudar tanto a turistas como a residentes a ubicar lugares, servicios y rutas dentro de la ciudad, agregó.