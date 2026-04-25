Fortalecen portal turístico de Nogales con información de servicios y atractivos

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El Ayuntamiento amplía contenidos digitales para facilitar a visitantes y residentes el acceso a mapas, negocios y puntos clave de la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/04/2026 10:04 AM.
En Nogales y editada el 25/04/2026 10:13 AM.